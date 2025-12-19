L’ancien joueur d’outre manche a expliqué pour Tennis365 ce qu’il pensait de la séparation entre Alcaraz et Ferrero et il s’inquiète un peu de la suite.
« Je ne serais pas surpris s’il y avait eu quelques désaccords concernant le calendrier ces dernières semaines, car Carlos s’est blessé lors du tournoi ATP de Tokyo, puis à nouveau lors des finales ATP, mais il a continué à jouer sur le circuit exhibition. Carlos Alcaraz aura peut‐être du mal à trouver un entraîneur capable de lui apporter autant que Juan Carlos Ferrero » a déclaré Greg oubliant peut être que Carlos avait déjà une personne qui complétait le team : Samuel Lopez qui a un cv assez fourni.
