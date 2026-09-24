Interrogé par la BBC, en marge de sa présence à la Laver Cup, au sujet de sa riva­lité avec Jannik Sinner, riva­lité qui a connu un brutal coup d’arrêt suite à sa bles­sure au poignet en avril dernier et celle de l’Italien au genou lors de l’US Open, Carlos Alcaraz a eu des mots forts pour l’ac­tuel numéro 1 mondial.

Carlos Alcaraz says his rivalry with Jannik Sinner will be even better. 👏 pic.twitter.com/LFLWkA1Fi3 — BBC Sport (@BBCSport) September 24, 2026

« Je ne lui ai pas envoyé beau­coup de SMS, mais je lui en ai envoyé quelques‐uns quand il rempor­tait tout, surtout en début d’année. Il me manque, ça me manque de le voir autour de moi, de jouer contre lui. Il me pousse à devenir un meilleur joueur. Je dirais donc que cette pause dans notre riva­lité va être béné­fique car les gens attendent ces matchs avec impa­tience, donc je pense que ce sera mieux. »