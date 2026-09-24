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Carlos Alcaraz avoue : « Jannik Sinner me manque. Mais cette pause dans notre riva­lité va être bénéfique »

Par
Thomas S
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Interrogé par la BBC, en marge de sa présence à la Laver Cup, au sujet de sa riva­lité avec Jannik Sinner, riva­lité qui a connu un brutal coup d’arrêt suite à sa bles­sure au poignet en avril dernier et celle de l’Italien au genou lors de l’US Open, Carlos Alcaraz a eu des mots forts pour l’ac­tuel numéro 1 mondial. 

« Je ne lui ai pas envoyé beau­coup de SMS, mais je lui en ai envoyé quelques‐uns quand il rempor­tait tout, surtout en début d’année. Il me manque, ça me manque de le voir autour de moi, de jouer contre lui. Il me pousse à devenir un meilleur joueur. Je dirais donc que cette pause dans notre riva­lité va être béné­fique car les gens attendent ces matchs avec impa­tience, donc je pense que ce sera mieux. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 14:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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