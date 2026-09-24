Interrogé par la BBC, en marge de sa présence à la Laver Cup, au sujet de sa rivalité avec Jannik Sinner, rivalité qui a connu un brutal coup d’arrêt suite à sa blessure au poignet en avril dernier et celle de l’Italien au genou lors de l’US Open, Carlos Alcaraz a eu des mots forts pour l’actuel numéro 1 mondial.
Carlos Alcaraz says his rivalry with Jannik Sinner will be even better. 👏 pic.twitter.com/LFLWkA1Fi3— BBC Sport (@BBCSport) September 24, 2026
« Je ne lui ai pas envoyé beaucoup de SMS, mais je lui en ai envoyé quelques‐uns quand il remportait tout, surtout en début d’année. Il me manque, ça me manque de le voir autour de moi, de jouer contre lui. Il me pousse à devenir un meilleur joueur. Je dirais donc que cette pause dans notre rivalité va être bénéfique car les gens attendent ces matchs avec impatience, donc je pense que ce sera mieux. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 14:51