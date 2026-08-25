À quelques jours de son grand retour à la compé­ti­tion sur l’édi­tion 2025 de l’US Open, Carlos Alcaraz multi­plie les sessions d’en­traî­ne­ment afin de prendre le maximum de confiance et de repère.

Après avoir pris ses marques sur le court Arthur Ashe, le tenant du titre s’est cette fois exercé sur un plus petit court où il a disputé un set d’en­traî­ne­ment face à son compa­triote, Daniel Merida, 39e joueur mondial.

Et l’Espagnol a fini par s’in­cliner 7 jeux à 5 au cours d’une manche agréable à suivre (voir ci‐dessous).

Rien de drama­tique pour Carlitos qui dispose encore d’une petite semaine pour gagner en régularité.