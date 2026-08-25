À quelques jours de son grand retour à la compétition sur l’édition 2025 de l’US Open, Carlos Alcaraz multiplie les sessions d’entraînement afin de prendre le maximum de confiance et de repère.
Après avoir pris ses marques sur le court Arthur Ashe, le tenant du titre s’est cette fois exercé sur un plus petit court où il a disputé un set d’entraînement face à son compatriote, Daniel Merida, 39e joueur mondial.
Et l’Espagnol a fini par s’incliner 7 jeux à 5 au cours d’une manche agréable à suivre (voir ci‐dessous).
Rien de dramatique pour Carlitos qui dispose encore d’une petite semaine pour gagner en régularité.
Publié le mardi 25 août 2026 à 16:36