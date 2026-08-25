Accueil ATP

Carlos Alcaraz battu à l’en­traî­ne­ment avant le début de l’US Open

Par
Thomas S
-
7074

À quelques jours de son grand retour à la compé­ti­tion sur l’édi­tion 2025 de l’US Open, Carlos Alcaraz multi­plie les sessions d’en­traî­ne­ment afin de prendre le maximum de confiance et de repère.

Après avoir pris ses marques sur le court Arthur Ashe, le tenant du titre s’est cette fois exercé sur un plus petit court où il a disputé un set d’en­traî­ne­ment face à son compa­triote, Daniel Merida, 39e joueur mondial.

Et l’Espagnol a fini par s’in­cliner 7 jeux à 5 au cours d’une manche agréable à suivre (voir ci‐dessous).

Rien de drama­tique pour Carlitos qui dispose encore d’une petite semaine pour gagner en régularité. 

Publié le mardi 25 août 2026 à 16:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥