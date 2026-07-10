Blessé au poignet et absent depuis le 15 avril dernier, Carlos Alcaraz a fait parler de lui ces dernières heures.

Tout d’abord en décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Montréal (du 3 au 13 août), tournoi sur lequel il était censé effec­tuer son grand retour, puis en se montrant rassu­rant après la publi­ca­tion d’une série de photos et de vidéos sur son compte Instagram avec la légende suivante : « Sur la bonne voie ».

Interpellé par les progrès de l’Espagnol à l’en­traî­ne­ment avec une reprise tout en douceur raquette en main, Boris Becker a estimé que c’était encore très insuf­fi­sant dans l’op­tique d’un retour proche.

Nice to see him hit a little but still far off I am afraid … https://t.co/TyNhz4P9wc — Boris Becker (@TheBorisBecker) July 10, 2026

« C’est sympa de le voir réaliser quelques points, mais j’ai bien peur qu’il soit encore loin du compte… », a écrit le plus jeune vain­queur masculin de l’his­toire de Wimbledon sur son compte Twitter.