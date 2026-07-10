Accueil ATP

Carlos Alcaraz bientôt de retour ? Boris Becker parle fran­che­ment : « J’ai bien peur qu’il soit encore loin du compte »

Par
Thomas S
-
1364

Blessé au poignet et absent depuis le 15 avril dernier, Carlos Alcaraz a fait parler de lui ces dernières heures.

Tout d’abord en décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Montréal (du 3 au 13 août), tournoi sur lequel il était censé effec­tuer son grand retour, puis en se montrant rassu­rant après la publi­ca­tion d’une série de photos et de vidéos sur son compte Instagram avec la légende suivante : « Sur la bonne voie ».

Interpellé par les progrès de l’Espagnol à l’en­traî­ne­ment avec une reprise tout en douceur raquette en main, Boris Becker a estimé que c’était encore très insuf­fi­sant dans l’op­tique d’un retour proche.

« C’est sympa de le voir réaliser quelques points, mais j’ai bien peur qu’il soit encore loin du compte… », a écrit le plus jeune vain­queur masculin de l’his­toire de Wimbledon sur son compte Twitter. 

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥