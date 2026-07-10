Blessé au poignet et absent depuis le 15 avril dernier, Carlos Alcaraz a fait parler de lui ces dernières heures.
Tout d’abord en déclarant forfait pour le Masters 1000 de Montréal (du 3 au 13 août), tournoi sur lequel il était censé effectuer son grand retour, puis en se montrant rassurant après la publication d’une série de photos et de vidéos sur son compte Instagram avec la légende suivante : « Sur la bonne voie ».
Interpellé par les progrès de l’Espagnol à l’entraînement avec une reprise tout en douceur raquette en main, Boris Becker a estimé que c’était encore très insuffisant dans l’optique d’un retour proche.
Nice to see him hit a little but still far off I am afraid … https://t.co/TyNhz4P9wc— Boris Becker (@TheBorisBecker) July 10, 2026
« C’est sympa de le voir réaliser quelques points, mais j’ai bien peur qu’il soit encore loin du compte… », a écrit le plus jeune vainqueur masculin de l’histoire de Wimbledon sur son compte Twitter.
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 14:14