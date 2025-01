Toujours plus, on a envie de dire. En 2025, pour pouvoir avoir accès à un bonus « pool » ( (trois millions de dollars à répartir entre les six qui obtiennent les meilleurs résul­tats), les joueurs du top30 doivent au moins parti­ciper à 5 tour­nois ATP500 et cela dans les 3 périodes défi­nies à ce sujet par l’ATP.

La première est celle qui s’étend de février à avril, avec Rotterdam, Rio de Janeiro, Doha, Dallas, Dubaï, Acapulco, Barcelone et Munich . Le deuxième comprend les tour­nois de Hambourg, Queen’s, Halle et Washington et le troi­sième comprend Pékin, Tokyo, Vienne et Bâle .

Le team de Carlos Alcaraz a donc choisi un calen­drier pour respecter cette nouvelle réglé­men­ta­tion.

Alacaraz sera donc à Doha (17 au 22 février), Monte Carlo (6 au 13 avril), Barcelone (14 au 20), Queen’s (16 au 22 juin) et Pékin (24 au 30 septembre)