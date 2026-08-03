Quelques jours après avoir donné des nouvelles très rassu­rantes en s’af­fi­chant à l’en­traî­ne­ment sans gêne et restric­tion parti­cu­lières, Carlos Alcaraz a visi­ble­ment passé la vitesse supérieure.

Absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une bles­sure au poignet, l’Espagnol semble en très grande forme physique à en juger par la vidéo diffusée ce lundi.

🔥 Carlos Alcaraz sigue subiendo la inten­sidad en sus entre­na­mientos. pic.twitter.com/E3iayz1sPw — Germán R. Abril (@gerebit0) August 3, 2026

Une excel­lente nouvelle à seule­ment 10 jours de son grand retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati.