Quelques jours après avoir donné des nouvelles très rassurantes en s’affichant à l’entraînement sans gêne et restriction particulières, Carlos Alcaraz a visiblement passé la vitesse supérieure.
Absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une blessure au poignet, l’Espagnol semble en très grande forme physique à en juger par la vidéo diffusée ce lundi.
🔥 Carlos Alcaraz sigue subiendo la intensidad en sus entrenamientos. pic.twitter.com/E3iayz1sPw— Germán R. Abril (@gerebit0) August 3, 2026
Une excellente nouvelle à seulement 10 jours de son grand retour à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati.
Publié le lundi 3 août 2026 à 15:15