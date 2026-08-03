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Carlos Alcaraz, ça commence à devenir très sérieux

Par
Thomas S
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Quelques jours après avoir donné des nouvelles très rassu­rantes en s’af­fi­chant à l’en­traî­ne­ment sans gêne et restric­tion parti­cu­lières, Carlos Alcaraz a visi­ble­ment passé la vitesse supérieure.

Absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une bles­sure au poignet, l’Espagnol semble en très grande forme physique à en juger par la vidéo diffusée ce lundi. 

Une excel­lente nouvelle à seule­ment 10 jours de son grand retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati. 

Publié le lundi 3 août 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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