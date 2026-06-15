Dernièrement, Carlos Moya a fait une décla­ra­tion sur l’avenir de la pépite espa­gnole qui pouvait laisser perplexe. Certains fans ont même tout de suite paniqué en pensant au pire. Il faut dire qu’une échéance impor­tante arrive bientôt puisque Carlitos se rendra à Barcelone pour des examens médi­caux importants.

La semana q viene es crucial en la recu­pe­ra­ción de @carlosalcaraz .La revi­sión q tiene q pasar en Barcelona con el Dr. Cotorro puede marcar el regreso al trabajo en pista. Si todo está OK hará unos días de readap­ta­ción y luego a tocar bola.

Contado en #TableroDeportivoRNE pic.twitter.com/pU3IIWWsxN — Javier de Diego (@dediegoYpunto) June 14, 2026

Après avoir été aperçu entrain de courir derniè­re­ment, cette visite devrait lui permettre d’an­noncer la date de son retour sur les courts au moins pour s’entrainer.

On imagine forcé­ment que Carlos vise l’US Open où il a déjà glané deux titres (NDLR : 2022 et 2025). Il espère donc défendre son titre et pour­quoi pas face à son rival Jannik Sinner.