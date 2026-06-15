Dernièrement, Carlos Moya a fait une déclaration sur l’avenir de la pépite espagnole qui pouvait laisser perplexe. Certains fans ont même tout de suite paniqué en pensant au pire. Il faut dire qu’une échéance importante arrive bientôt puisque Carlitos se rendra à Barcelone pour des examens médicaux importants.
La semana q viene es crucial en la recuperación de @carlosalcaraz .La revisión q tiene q pasar en Barcelona con el Dr. Cotorro puede marcar el regreso al trabajo en pista. Si todo está OK hará unos días de readaptación y luego a tocar bola.— Javier de Diego (@dediegoYpunto) June 14, 2026
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Après avoir été aperçu entrain de courir dernièrement, cette visite devrait lui permettre d’annoncer la date de son retour sur les courts au moins pour s’entrainer.
On imagine forcément que Carlos vise l’US Open où il a déjà glané deux titres (NDLR : 2022 et 2025). Il espère donc défendre son titre et pourquoi pas face à son rival Jannik Sinner.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 08:51