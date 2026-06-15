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Carlos Alcaraz, ça s’ac­cé­lère enfin…

Par
Laurent Trupiano
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Dernièrement, Carlos Moya a fait une décla­ra­tion sur l’avenir de la pépite espa­gnole qui pouvait laisser perplexe. Certains fans ont même tout de suite paniqué en pensant au pire. Il faut dire qu’une échéance impor­tante arrive bientôt puisque Carlitos se rendra à Barcelone pour des examens médi­caux importants. 

Après avoir été aperçu entrain de courir derniè­re­ment, cette visite devrait lui permettre d’an­noncer la date de son retour sur les courts au moins pour s’entrainer. 

On imagine forcé­ment que Carlos vise l’US Open où il a déjà glané deux titres (NDLR : 2022 et 2025). Il espère donc défendre son titre et pour­quoi pas face à son rival Jannik Sinner.

Publié le lundi 15 juin 2026 à 08:51

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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