Carlos Alcaraz a réalisé une année 2024 plutôt remar­quable, en rempor­tant Roland‐Garros et Wimbledon et en prenant la médaille d’argent aux Jeux Olympiques, mais l’Espagnol a tout de même eu quelques diffi­cultés sur le plan physique.

Lui qui était présent à Charlotte pour disputer une exhi­bi­tion est revenu sur cette saison qu’il a jugé compli­quée, bien que Tiafoe et Stephens se moquent amica­le­ment de lui.

« Je n’ai pas l’ha­bi­tude de faire face à autant de bles­sures. Et cette année a été une période compli­quée pour moi, vous savez, lorsque j’ai affronté la saison sur terre battue. Mais j’ai fini par bien m’en sortir. En même temps, je regarde en arrière et je pense que j’ai fait une très bonne saison. Je suis vrai­ment fier de ce que j’ai fait pour surmonter les problèmes que j’ai eus, les doutes que j’avais. En général, je suis juste content de tout ce que j’ai appris cette saison et j’es­père qu’en 2025, je pourrai essayer de copier ou de faire encore mieux. »