Comme l’a déclaré Djokovic après sa défaite contre Alcaraz, le jeune espa­gnol a pris le meilleur des trois plus grands : Nadal, Djokovic et Federer. Mais peut être que « Carlitos » ressemble plus à l’un des trois qu’il n’y paraît :

10 coups mythiques de Federer repro­duits presque à l’identique par Alcaraz, des tech­niques du Suisse qu’Alcaraz imite à la perfec­tion. La relève est plus qu’assurée !