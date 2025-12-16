Alors que le début de saison 2026 se rapproche à grands pas, les différentes organisations des tournois classés 250 et 500 s’activent pour concocter le meilleur plateau possible à leurs fans.
Numéro 1 mondial et joueur le plus convoité du circuit avec son grand rival, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz vient de confirmer sa présence sur l’un des ses tournois préférés.
Alcaraz. Barcelona. Clay.— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) December 16, 2025
April 11–19, 2026
April 11–19, 2026
En effet, après s’être inscrit sur l’ATP 500 de Rotterdam (du 9 au 15 février 2026), où il est tenant du titre, l’Espagnol sera également de retour à Barcelone (du 13 au 21 avril), où il s’était incliné en finale face à un immense Holger Rune.
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 15:45