Alors que le début de saison 2026 se rapproche à grands pas, les diffé­rentes orga­ni­sa­tions des tour­nois classés 250 et 500 s’ac­tivent pour concocter le meilleur plateau possible à leurs fans. 

Numéro 1 mondial et joueur le plus convoité du circuit avec son grand rival, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz vient de confirmer sa présence sur l’un des ses tour­nois préférés.

En effet, après s’être inscrit sur l’ATP 500 de Rotterdam (du 9 au 15 février 2026), où il est tenant du titre, l’Espagnol sera égale­ment de retour à Barcelone (du 13 au 21 avril), où il s’était incliné en finale face à un immense Holger Rune. 

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 15:45

