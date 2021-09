Moins de trois semaines après avoir annoncé qu’il souf­frait « d’une déchi­rure fibril­laire au niveau du vaste médial et du quadri­ceps latéral et d’un allon­ge­ment au niveau de l’adducteur », Carlos Alcaraz était de retour à l’entraînement ce mardi aux côtés de son compa­triote Roberto Baustista Agut.

Visiblement bien remis de sa bles­sure, le jeune espoir de 18 ans a annoncé qu’il serait bel et bien apte pour le Masters 1000 d’Indian Wells qui aura lieu du 7 au 17 octobre. Et on a évidem­ment tous hâte de revoir ce phéno­mène sur un court de tennis.