Désireux de pour­suivre sa progres­sion en indoor, des condi­tions qui conviennent le moins bien à son jeu, Carlos Alcaraz a décidé de s’ins­crire pour une deuxième année d’af­filée sur l’ATP 500 de Rotterdam, prévu du 9 au 15 février 2026.

De retour sur le tournoi hollan­dais, où il avait remporté le premier de ses huit titres en 2025, le numéro 1 mondial sera accom­pagné par du très beau monde : Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Alex de Minaur ou encore Stefanos Tsitsipas.

Players confirmed for ATP500 Rotterdam,



Carlos Alcaraz

Alexander Zverev

Felix Auger‐Aliassime

Alex de Minaur

Stefanos Tsitsipas

Tallon Griekspoor — Michal Samulski (@MichalSamulski) December 15, 2025

Encore un très joli plateau concocté par le direc­teur du tournoi, Richard Krajicek.