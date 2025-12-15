AccueilATPCarlos Alcaraz de retour en 2026 sur un tournoi renommé
ATP

Carlos Alcaraz de retour en 2026 sur un tournoi renommé

Thomas S
Par Thomas S

-

308
Rolex Paris Masters 2025 -

Désireux de pour­suivre sa progres­sion en indoor, des condi­tions qui conviennent le moins bien à son jeu, Carlos Alcaraz a décidé de s’ins­crire pour une deuxième année d’af­filée sur l’ATP 500 de Rotterdam, prévu du 9 au 15 février 2026. 

De retour sur le tournoi hollan­dais, où il avait remporté le premier de ses huit titres en 2025, le numéro 1 mondial sera accom­pagné par du très beau monde : Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Alex de Minaur ou encore Stefanos Tsitsipas. 

Encore un très joli plateau concocté par le direc­teur du tournoi, Richard Krajicek. 

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 19:09

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.