Désireux de poursuivre sa progression en indoor, des conditions qui conviennent le moins bien à son jeu, Carlos Alcaraz a décidé de s’inscrire pour une deuxième année d’affilée sur l’ATP 500 de Rotterdam, prévu du 9 au 15 février 2026.
De retour sur le tournoi hollandais, où il avait remporté le premier de ses huit titres en 2025, le numéro 1 mondial sera accompagné par du très beau monde : Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Alex de Minaur ou encore Stefanos Tsitsipas.
Players confirmed for ATP500 Rotterdam,— Michal Samulski (@MichalSamulski) December 15, 2025
Carlos Alcaraz
Alexander Zverev
Felix Auger‐Aliassime
Alex de Minaur
Stefanos Tsitsipas
Tallon Griekspoor
Encore un très joli plateau concocté par le directeur du tournoi, Richard Krajicek.
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 19:09