Trois ans après être devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire, Carlos Alcaraz a réalisé l’exploit, à seulement 22 ans, d’être le joueur le plus précoce de tous les temps à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, suite à son titre à l’Open d’Australie.
Un accomplissement historique pour le prodige espagnol, qui a été invité à choisir un seul tournoi parmi ces quatre majeurs, lors de son passage sur la chaîne Youtube du champion de golf, Bryson DeChambeau.
« Wimbledon. C’est Wimbledon. Si je devais n’en garder qu’un seul Grand Chelem, ce serait Wimbledon. C’est celui qui vous confère le plus de prestige. »
Une réponse rapide et franche de la part du numéro 1 mondial, déjà double vainqueur au All England Club (2023, 2024).
Publié le jeudi 5 février 2026 à 18:59