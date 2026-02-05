AccueilATPCarlos Alcaraz désigne son Grand Chelem préféré : "Si je devais n'en...
Carlos Alcaraz désigne son Grand Chelem préféré : « Si je devais n’en garder qu’un seul, ce serait lui. C’est celui qui vous confère le plus de prestige »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Trois ans après être devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, Carlos Alcaraz a réalisé l’ex­ploit, à seule­ment 22 ans, d’être le joueur le plus précoce de tous les temps à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, suite à son titre à l’Open d’Australie.

Un accom­plis­se­ment histo­rique pour le prodige espa­gnol, qui a été invité à choisir un seul tournoi parmi ces quatre majeurs, lors de son passage sur la chaîne Youtube du cham­pion de golf, Bryson DeChambeau. 

« Wimbledon. C’est Wimbledon. Si je devais n’en garder qu’un seul Grand Chelem, ce serait Wimbledon. C’est celui qui vous confère le plus de prestige. »

Une réponse rapide et franche de la part du numéro 1 mondial, déjà double vain­queur au All England Club (2023, 2024). 

Publié le jeudi 5 février 2026 à 18:59

