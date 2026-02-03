Titré pour la première fois de sa carrière à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a déjà rempli le principal objectif de sa saison. Alors qu’il a désormais remporté les quatre tournois du Grand Chelem, le numéro 1 mondial va devoir s’en trouver de nouveaux.
Et forcément, il lorgne sur les tournois prestigieux qui n’apparaissent pas encore sur son déjà très grand palmarès, comme la Coupe Davis ou le Masters de fin de saison.
Mais avant ces aspirations de fin d’année, l’Espagnol se verrait bien soulever une troisième coupe des Mousquetaires d’affilée, comme il l’a confié chez nos confères de Marca. Extraits.
Q. Par ordre de priorité pour le reste de la saison, où situez‐vous Roland Garros, les ATP Finals et la Coupe Davis ?
Carlos Alcaraz : Roland Garros sera toujours là. Il est difficile de classer ces trois tournois par ordre d’importance, car j’ai gagné deux fois à Paris, mais ce n’est jamais suffisant, et je n’ai remporté ni la Coupe Davis ni les ATP Finals. Ces trois tournois sont clairement des objectifs. Je veux accomplir de nouvelles choses, mais je ne peux pas hiérarchiser ms priorités.
Publié le mardi 3 février 2026 à 16:16