Titré pour la première fois de sa carrière à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a déjà rempli le prin­cipal objectif de sa saison. Alors qu’il a désor­mais remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem, le numéro 1 mondial va devoir s’en trouver de nouveaux.

Et forcé­ment, il lorgne sur les tour­nois pres­ti­gieux qui n’ap­pa­raissent pas encore sur son déjà très grand palmarès, comme la Coupe Davis ou le Masters de fin de saison.

Mais avant ces aspi­ra­tions de fin d’année, l’Espagnol se verrait bien soulever une troi­sième coupe des Mousquetaires d’af­filée, comme il l’a confié chez nos confères de Marca. Extraits.

Q. Par ordre de prio­rité pour le reste de la saison, où situez‐vous Roland Garros, les ATP Finals et la Coupe Davis ?

Carlos Alcaraz : Roland Garros sera toujours là. Il est diffi­cile de classer ces trois tour­nois par ordre d’im­por­tance, car j’ai gagné deux fois à Paris, mais ce n’est jamais suffi­sant, et je n’ai remporté ni la Coupe Davis ni les ATP Finals. Ces trois tour­nois sont clai­re­ment des objec­tifs. Je veux accom­plir de nouvelles choses, mais je ne peux pas hiérar­chiser ms priorités.