Huit jours après son titre décroché à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a déjà les yeux rivés sur sa prochaine échéance : l’ATP 500 de Doha (du 16 au 21 février).
Après avoir logiquement déclaré forfait pour le tournoi de Rotterdam, qui a débuté ce lundi et sur lequel il était tenant du titre, le numéro 1 mondial, qui a repris l’entraînement il y a quelques jours, et s’envolera pour le Qatar ce samedi 14 février où il s’était incliné en quarts de finale en 2025 face à Jiri Lehecka.
Sur place, il retrouvera ses deux principaux rivaux, Jannik Sinner et Novak Djokovic, qui ont tous les deux confirmé leur présence, à moins que le Serbe ne décide de faire l’impasse.
Publié le lundi 9 février 2026 à 14:59