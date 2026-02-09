AccueilATPCarlos Alcaraz dévoile son programme avant de retrouver Sinner et Djokovic
ATP

Carlos Alcaraz dévoile son programme avant de retrouver Sinner et Djokovic

Thomas S
Par Thomas S

-

247

Huit jours après son titre décroché à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a déjà les yeux rivés sur sa prochaine échéance : l’ATP 500 de Doha (du 16 au 21 février).

Après avoir logi­que­ment déclaré forfait pour le tournoi de Rotterdam, qui a débuté ce lundi et sur lequel il était tenant du titre, le numéro 1 mondial, qui a repris l’en­traî­ne­ment il y a quelques jours, et s’en­vo­lera pour le Qatar ce samedi 14 février où il s’était incliné en quarts de finale en 2025 face à Jiri Lehecka.

Sur place, il retrou­vera ses deux prin­ci­paux rivaux, Jannik Sinner et Novak Djokovic, qui ont tous les deux confirmé leur présence, à moins que le Serbe ne décide de faire l’impasse. 

Publié le lundi 9 février 2026 à 14:59

Article précédent
Benoît Maylin : « Ils ont cassé cette compé­ti­tion. Elle est sous respi­ra­tion arti­fi­cielle. Il faut la laisser partir et créer autre chose »
Article suivant
Rick Macci caté­go­rique sur Novak Djokovic : « C’est quelque chose que le sport n’a jamais vu auparavant »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.