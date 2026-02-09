Huit jours après son titre décroché à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a déjà les yeux rivés sur sa prochaine échéance : l’ATP 500 de Doha (du 16 au 21 février).

Après avoir logi­que­ment déclaré forfait pour le tournoi de Rotterdam, qui a débuté ce lundi et sur lequel il était tenant du titre, le numéro 1 mondial, qui a repris l’en­traî­ne­ment il y a quelques jours, et s’en­vo­lera pour le Qatar ce samedi 14 février où il s’était incliné en quarts de finale en 2025 face à Jiri Lehecka.

Sur place, il retrou­vera ses deux prin­ci­paux rivaux, Jannik Sinner et Novak Djokovic, qui ont tous les deux confirmé leur présence, à moins que le Serbe ne décide de faire l’impasse.