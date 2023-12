Actuellement dans l’aca­démie de son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, à Alicante, dans le sud de l’Espagne, où il se prépare pour la saison 2024, Carlos Alcaraz a offi­ciel­le­ment dévoilé son programme jusqu’au mois d’avril.

Ayant cette année fait le choix de ne disputer aucun tournoi offi­ciel avant le début de l’Open d’Australie, le 2e joueur mondial dispu­tera donc cinq tour­nois en trois mois dont les obli­ga­toires et incon­tour­nables Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami au mois de mars.

On le retrou­vera une fois de plus en Amérique du Sud lors du mois de février pour la fameuse mini‐tournée sur terre battue, une tournée qu’il préfère large­ment à celle des tour­nois disputés en inté­rieur en Europe à la même période.

Este será el calen­dario de Carlos Alcaraz en el primer cuatri­mestre de 2024 :



Open de Australia (14−28 enero)

Buenos Aires (12−18 febrero)

Rio (19−25 febrero)

Indian Wells (6−17 marzo)

Miami (20−31 marzo)



(📸 @carlosalcaraz) pic.twitter.com/gIyyECFwdW — José Morón (@jmgmoron) December 20, 2023

Un calen­drier plus allégé et en phase avec ses propos lors de la deuxième partie de la saison 2023 pendant laquelle il avait ressenti une certaine lassi­tude et fatigue.