À peine le temps de souffler après sa victoire sur la Laver Cup avec la Team Europe, Carlos Alcaraz a rapidement pris l’avion de Londres direction Tokyo, et son ATP 500 qui débute dès demain (mercredi).
Tenant du titre sur le tournoi japonais, l’Espagnol, qui sera opposé à Alex Michelsen pour son entrée en lice, a récemment fait part d’un petit changement opéré dans son jeu, notamment au niveau du service.
« En ce moment, je reviens peu à peu à mon rythme normal, à mon niveau normal, tant au tennis que physiquement. Le service a été une arme très importante pour moi jusqu’à présent, donc j’ai beaucoup pratiqué et j’ai fait quelques petits changements. D’après ce que j’ai pu voir, personne ne s’en est rendu compte, ce qui est génial, donc ça fonctionne », a déclaré Alcaraz en conférence de presse dans la capitale britannique.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 19:45