À peine le temps de souf­fler après sa victoire sur la Laver Cup avec la Team Europe, Carlos Alcaraz a rapi­de­ment pris l’avion de Londres direc­tion Tokyo, et son ATP 500 qui débute dès demain (mercredi).

Tenant du titre sur le tournoi japo­nais, l’Espagnol, qui sera opposé à Alex Michelsen pour son entrée en lice, a récem­ment fait part d’un petit chan­ge­ment opéré dans son jeu, notam­ment au niveau du service.

« En ce moment, je reviens peu à peu à mon rythme normal, à mon niveau normal, tant au tennis que physi­que­ment. Le service a été une arme très impor­tante pour moi jusqu’à présent, donc j’ai beau­coup pratiqué et j’ai fait quelques petits chan­ge­ments. D’après ce que j’ai pu voir, personne ne s’en est rendu compte, ce qui est génial, donc ça fonc­tionne », a déclaré Alcaraz en confé­rence de presse dans la capi­tale britannique.