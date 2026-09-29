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Carlos Alcaraz dévoile un chan­ge­ment dans son jeu : « Personne ne s’en est rendu compte »

Par
Thomas S
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À peine le temps de souf­fler après sa victoire sur la Laver Cup avec la Team Europe, Carlos Alcaraz a rapi­de­ment pris l’avion de Londres direc­tion Tokyo, et son ATP 500 qui débute dès demain (mercredi).

Tenant du titre sur le tournoi japo­nais, l’Espagnol, qui sera opposé à Alex Michelsen pour son entrée en lice, a récem­ment fait part d’un petit chan­ge­ment opéré dans son jeu, notam­ment au niveau du service. 

« En ce moment, je reviens peu à peu à mon rythme normal, à mon niveau normal, tant au tennis que physi­que­ment. Le service a été une arme très impor­tante pour moi jusqu’à présent, donc j’ai beau­coup pratiqué et j’ai fait quelques petits chan­ge­ments. D’après ce que j’ai pu voir, personne ne s’en est rendu compte, ce qui est génial, donc ça fonc­tionne », a déclaré Alcaraz en confé­rence de presse dans la capi­tale britannique. 

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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