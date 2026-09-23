Le retour de Carlos Alcaraz à l’US Open a permis à ses fans de retrouver leur star.
En effet, l’absence de quatre mois du natif de Murcie, notamment lors de Roland‐Garros et de Wimbledon, a laissé un vide sur le circuit.
Durant cette période, un joueur s’est davantage démarqué que les autres, et Carlitos n’a pas hésité à le mettre en avant dans une interview accordée à la chaîne de streaming sportif australienne Stan Sport.
« Alexander Zverev est probablement le meilleur joueur du monde en ce moment » s’est exclamé Alcaraz en interview.
Une déclaration qui fait sens lorsque l’on observe les résultats de l’Allemand durant la période de convalescence de l’Espagnol.
Deux victoires en Grand Chelem, à Roland‐Garros et à l’US Open, ainsi qu’une finale à Wimbledon : des résultats impressionnants pour Zverev, qui pourraient lui permettre d’être élu joueur de l’année en fin de saison, sans trop de doute.
Désormais, reste à savoir qui terminera le mieux la saison entre Zverev, Alcaraz et Sinner.
Une première réponse pourrait nous être apportée avec la tournée asiatique, qui débute aujourd’hui, avec en ligne de mire l’ATP 1000 de Shangaï.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 08:13