Le retour de Carlos Alcaraz à l’US Open a permis à ses fans de retrouver leur star.

En effet, l’ab­sence de quatre mois du natif de Murcie, notam­ment lors de Roland‐Garros et de Wimbledon, a laissé un vide sur le circuit.

Durant cette période, un joueur s’est davan­tage démarqué que les autres, et Carlitos n’a pas hésité à le mettre en avant dans une inter­view accordée à la chaîne de strea­ming sportif austra­lienne Stan Sport.

🗣 « Alexander Zverev es proba­ble­mente el mejor jugador del mundo ahora mismo ».



— Carlos Alcaraz pic.twitter.com/Cishn6XJio — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 23, 2026

« Alexander Zverev est proba­ble­ment le meilleur joueur du monde en ce moment » s’est exclamé Alcaraz en interview.

Une décla­ra­tion qui fait sens lorsque l’on observe les résul­tats de l’Allemand durant la période de conva­les­cence de l’Espagnol.

Deux victoires en Grand Chelem, à Roland‐Garros et à l’US Open, ainsi qu’une finale à Wimbledon : des résul­tats impres­sion­nants pour Zverev, qui pour­raient lui permettre d’être élu joueur de l’année en fin de saison, sans trop de doute.

Désormais, reste à savoir qui termi­nera le mieux la saison entre Zverev, Alcaraz et Sinner.

Une première réponse pour­rait nous être apportée avec la tournée asia­tique, qui débute aujourd’hui, avec en ligne de mire l’ATP 1000 de Shangaï.