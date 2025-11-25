Roger Federer ne perd pas de temps.
Alors que sa Laver Cup 2025 s’est achevée il y a deux mois, le Suisse pense déjà au plateau de sa prochaine édition. Et il ne fait pas semblant puisqu’il a déjà obtenu l’accord d’un retour de Carlos Alcaraz parmi la Team Europe, battue cette année par la Team World.
Alcaraz locked in for London.— Laver Cup (@LaverCup) November 24, 2025
World no. 1 Carlos Alcaraz is back to represent Team Europe in London for Laver Cup 2026.#LaverCup pic.twitter.com/YUj8vypNRs
Star des deux dernières éditions, le numéro 1 mondial tentera de ramener le trophée sur le vieux continent d’autant que l’évènement aura lieu à la fameuse O2 Arena de Londres (du 25 au 27 septembre 2026).
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 14:40