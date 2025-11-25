Roger Federer ne perd pas de temps.

Alors que sa Laver Cup 2025 s’est achevée il y a deux mois, le Suisse pense déjà au plateau de sa prochaine édition. Et il ne fait pas semblant puis­qu’il a déjà obtenu l’ac­cord d’un retour de Carlos Alcaraz parmi la Team Europe, battue cette année par la Team World.

Alcaraz locked in for London.



World no. 1 Carlos Alcaraz is back to represent Team Europe in London for Laver Cup 2026.#LaverCup pic.twitter.com/YUj8vypNRs — Laver Cup (@LaverCup) November 24, 2025

Star des deux dernières éditions, le numéro 1 mondial tentera de ramener le trophée sur le vieux conti­nent d’au­tant que l’évè­ne­ment aura lieu à la fameuse O2 Arena de Londres (du 25 au 27 septembre 2026).