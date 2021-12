Une semaine après son test positif au Covid‐19 et son forfait pour la Coupe Davis avec l’Espagne, Carlos Alcaraz a eu le temps de digérer ce coup du sort et de récu­pérer lors de sa quarantaine.

Ces dernières heures, l’es­poir de 18 ans a confirmé sur son compte Twitter qu’il était de nouveau négatif et qu’il allait enfin pouvoir sortir et ainsi voir sa famille et ses amis. Et sans surprise, il est déjà fin prêt à atta­quer le travail de pré‐saison.