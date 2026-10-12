Battu ce lundi dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai par un excellent Zizou Bergs, Carlos Alcaraz a au moins fait un heureux avec cette défaite inattendue.

Il s’agit en effet d’Alexander Zverev, qui est désor­mais assuré de terminer la saison 2026 à la première place mondiale du clas­se­ment ATP.

Sascha’s year 👑@AlexZverev clinches ATP Year‐End No. 1 presented by PIF honours, the first German to do so 🇩🇪 https://t.co/9Vhzyywvzu — ATP Tour (@atptour) October 12, 2026

Un double accom­plis­se­ment pour l’Allemand, qui deviendra donc numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière dans quelques semaines, en plus de terminer l’année à cette position.

Il recevra donc la fameuse coupe promise au « roi de l’ATP » à l’oc­ca­sion du Masters de Turin, du 15 au 22 novembre.