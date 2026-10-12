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Carlos Alcaraz éliminé, Alexander Zverev entre dans l’histoire !

Par
Thomas S
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Battu ce lundi dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai par un excellent Zizou Bergs, Carlos Alcaraz a au moins fait un heureux avec cette défaite inattendue. 

Il s’agit en effet d’Alexander Zverev, qui est désor­mais assuré de terminer la saison 2026 à la première place mondiale du clas­se­ment ATP. 

Un double accom­plis­se­ment pour l’Allemand, qui deviendra donc numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière dans quelques semaines, en plus de terminer l’année à cette position. 

Il recevra donc la fameuse coupe promise au « roi de l’ATP » à l’oc­ca­sion du Masters de Turin, du 15 au 22 novembre. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 14:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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