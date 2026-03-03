Accueil ATP

Carlos Alcaraz encensé par une star du Real Madrid : « Quand il est en forme, il est imbat­table, et en plus, c’est un type formidable »

Par
Thomas S
-
47

Nommé pour le trophée Laureus du sportif de l’année 2026, aux côtés de son grand rival, Jannik Sinner ou encore du foot­bal­leur fran­çais, Ousmane Dembélé, Carlos Alcaraz fait figure de favori même si la concur­rence avec son compa­triote, Marc Marquez, cham­pion de Moto GP, s’an­nonce intéressante.

Devenu une véri­table réfé­rence du sport mondial, l’ac­tuel numéro 1 mondial a reçu les éloges du milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, qui est revenu sur la fameuse finale de Roland‐Garros remportée par Alcaraz contre Sinner en juin dernier. 

« Je me souviens d’avoir regardé la finale de Roland‐Garros contre Sinner avec les gars de l’équipe d’Angleterre — on était genre 30 ou 40 autour de la télé à le regarder. C’est incroyable la façon dont il joue, sa hargne, sa qualité. Il a l’équilibre parfait de tout ce dont on a besoin au plus haut niveau. Quand il est en forme, il est imbat­table, et en plus, c’est un type formidable. »

Publié le mardi 3 mars 2026 à 17:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

