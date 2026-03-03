Nommé pour le trophée Laureus du sportif de l’année 2026, aux côtés de son grand rival, Jannik Sinner ou encore du footballeur français, Ousmane Dembélé, Carlos Alcaraz fait figure de favori même si la concurrence avec son compatriote, Marc Marquez, champion de Moto GP, s’annonce intéressante.
Devenu une véritable référence du sport mondial, l’actuel numéro 1 mondial a reçu les éloges du milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, qui est revenu sur la fameuse finale de Roland‐Garros remportée par Alcaraz contre Sinner en juin dernier.
‘He has the perfect balance of everything you need at the top level’@BellinghamJude reflects on Laureus World Sportsman of the Year Nominee, @carlosalcaraz.#Laureus26 pic.twitter.com/G5r5FcL9mG— Laureus (@LaureusSport) March 3, 2026
« Je me souviens d’avoir regardé la finale de Roland‐Garros contre Sinner avec les gars de l’équipe d’Angleterre — on était genre 30 ou 40 autour de la télé à le regarder. C’est incroyable la façon dont il joue, sa hargne, sa qualité. Il a l’équilibre parfait de tout ce dont on a besoin au plus haut niveau. Quand il est en forme, il est imbattable, et en plus, c’est un type formidable. »
Publié le mardi 3 mars 2026 à 17:40