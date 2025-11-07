Carlos Alcaraz a accordé une inter­view au média Espagnol Marca, dans laquelle il a abordé plusieurs sujets divers et variés, et notam­ment l’im­por­tance d’être Espagnol et de repré­senter son pays. Le N°2 mondial en a profité pour expli­quer qu’en­tendre l’hymne national après sa victoire à Roland‐Garros était pour lui un moment symbo­lique et très émouvant.

« Pour moi, c’est quelque chose d’unique d’en­tendre l’hymne national Espagnol après un titre majeur. Cela symbo­lise tout ce pour quoi on s’est battu. Le tennis est un sport indi­vi­duel, mais on sait qu’en Espagne, beau­coup de gens nous soutiennent. Entendre l’hymne remplit de fierté pour le pays que l’on repré­sente. La saison s’est incroya­ble­ment bien déroulée. Le hic, c’est qu’elle n’est pas encore terminée, et il est donc diffi­cile de penser aux objec­tifs de l’année prochaine avec ces deux tour­nois impor­tants [le Masters et la Coupe Davis] qui approchent à grands pas. Avant la pré‐saison, nous allons faire le point et analyser les points à améliorer. »