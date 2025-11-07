Carlos Alcaraz a accordé une interview au média Espagnol Marca, dans laquelle il a abordé plusieurs sujets divers et variés, et notamment l’importance d’être Espagnol et de représenter son pays. Le N°2 mondial en a profité pour expliquer qu’entendre l’hymne national après sa victoire à Roland‐Garros était pour lui un moment symbolique et très émouvant.
« Pour moi, c’est quelque chose d’unique d’entendre l’hymne national Espagnol après un titre majeur. Cela symbolise tout ce pour quoi on s’est battu. Le tennis est un sport individuel, mais on sait qu’en Espagne, beaucoup de gens nous soutiennent. Entendre l’hymne remplit de fierté pour le pays que l’on représente. La saison s’est incroyablement bien déroulée. Le hic, c’est qu’elle n’est pas encore terminée, et il est donc difficile de penser aux objectifs de l’année prochaine avec ces deux tournois importants [le Masters et la Coupe Davis] qui approchent à grands pas. Avant la pré‐saison, nous allons faire le point et analyser les points à améliorer. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 19:15