L’absence de Carlos Alcaraz se fait véritablement ressentir auprès de ses fans et des amateurs de tennis.
Ces dernières années, la sphère tennistique s’était habituée à le voir remporter des titres et disputer régulièrement les plus grands tournois du circuit.
Sa blessure au poignet, qu’il traînait depuis son forfait contre Tomas Machac à Barcelone en avril dernier, semble désormais derrière lui.
En effet, dans une vidéo publiée sur X par un compte de fans, on aperçoit l’Espagnol rassurer ses supporters.
Des images encourageantes pour « Carlitos », qui semble désormais capable de jouer à haute intensité, raquette en main, notamment en coup droit.
Hier déjà, l’Espagnol avait donné des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram en annonçant un retour imminent. Cette nouvelle vidéo semble désormais confirmer ses propos.
Une excellente nouvelle pour le circuit ATP, qui s’apprête à retrouver l’un des deux meilleurs joueurs du monde de ces dernières années.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 08:50