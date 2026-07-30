L’absence de Carlos Alcaraz se fait véri­ta­ble­ment ressentir auprès de ses fans et des amateurs de tennis.

Ces dernières années, la sphère tennis­tique s’était habi­tuée à le voir remporter des titres et disputer régu­liè­re­ment les plus grands tour­nois du circuit.

Sa bles­sure au poignet, qu’il traî­nait depuis son forfait contre Tomas Machac à Barcelone en avril dernier, semble désor­mais derrière lui.

En effet, dans une vidéo publiée sur X par un compte de fans, on aper­çoit l’Espagnol rassurer ses supporters.

CARLOS ALCARAZ IS HITTING FOREHANDS YOU ALL!!!! pic.twitter.com/Vk9UsYZhUa — José Morgado (@josemorgado) July 29, 2026

Des images encou­ra­geantes pour « Carlitos », qui semble désor­mais capable de jouer à haute inten­sité, raquette en main, notam­ment en coup droit.

Hier déjà, l’Espagnol avait donné des nouvelles rassu­rantes sur son compte Instagram en annon­çant un retour immi­nent. Cette nouvelle vidéo semble désor­mais confirmer ses propos.

Une excel­lente nouvelle pour le circuit ATP, qui s’ap­prête à retrouver l’un des deux meilleurs joueurs du monde de ces dernières années.