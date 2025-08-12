AccueilATPCarlos Alcaraz est bien parti pour empocher un sacré pactole !
Carlos Alcaraz est bien parti pour empo­cher un sacré pactole !

Matteo Rubbo
Matteo Rubbo

Vivre du tennis est diffi­cile pour tous les joueurs dès que l’on dépasse le top 100, et les meilleurs joueurs gagnent toujours beau­coup plus d’argent que ceux qui sont moins bien classés.

Justement, avec son système de ‘prize pool’ pour les tournoi du Masters 1000 et le Masters de fin d’année, l’ATP récom­pen­sera les 30 joueurs ayant le mieux performé dans ces grands tournois.

Pour le moment, Carlos Alcaraz est en tête, ce qui veut dire que l’Espagnol pour­rait empo­cher la récom­pense maxi­male, à savoir 4,5 millions de dollars (sur les 21 millions répartis entre les 30 joueurs) ! Une somme colossale.

Certainement de quoi donner une moti­va­tion supplé­men­taire à l’Espagnol !

Publié le mardi 12 août 2025 à 12:15

