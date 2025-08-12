Vivre du tennis est difficile pour tous les joueurs dès que l’on dépasse le top 100, et les meilleurs joueurs gagnent toujours beaucoup plus d’argent que ceux qui sont moins bien classés.
Justement, avec son système de ‘prize pool’ pour les tournoi du Masters 1000 et le Masters de fin d’année, l’ATP récompensera les 30 joueurs ayant le mieux performé dans ces grands tournois.
Pour le moment, Carlos Alcaraz est en tête, ce qui veut dire que l’Espagnol pourrait empocher la récompense maximale, à savoir 4,5 millions de dollars (sur les 21 millions répartis entre les 30 joueurs) ! Une somme colossale.
Four events left to play. $21 million on the line 🔥— ATP Tour (@atptour) August 11, 2025
The ATP Masters 1000 & Nitto ATP Finals Bonus Pool splits the prize pot between the top 30 players, ranked based on performance and participation.
Next stop : Cincinnati 🇺🇸 pic.twitter.com/dHfMovuIeo
Certainement de quoi donner une motivation supplémentaire à l’Espagnol !
Publié le mardi 12 août 2025 à 12:15