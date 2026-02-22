De passage en conférence de presse après sa véritable démonstration face à Arthur Fils en finale de l’ATP 500 de Doha où il a décroché le 26e titre de sa carrière, Carlos Alcaraz est revenu sur son bilan actuel de 12 victoires pour aucune défaite en 2026.
Et lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il avait encore une marge de progression, le numéro 1 mondial a livré une réponse qui devrait effrayer ses principaux rivaux.
« Il y a toujours une marge de progression. Je vois encore des faiblesses en moi. J’essaie de m’améliorer à l’entraînement, d’être meilleur en match. Je m’étais fixé des objectifs pour ce tournoi et je les ai parfaitement atteints ; j’en suis très content. Nous devons continuer à progresser, à aller dans la bonne direction. Je veux conserver ce bilan de 12 victoires et 0 défaite. »
Publié le dimanche 22 février 2026 à 18:14