Carlos Alcaraz est vrai­ment effrayant : « Je vois encore des faiblesses en moi. J’essaie de m’amé­liorer à l’en­traî­ne­ment, d’être meilleur en match »

Par Thomas S

De passage en confé­rence de presse après sa véri­table démons­tra­tion face à Arthur Fils en finale de l’ATP 500 de Doha où il a décroché le 26e titre de sa carrière, Carlos Alcaraz est revenu sur son bilan actuel de 12 victoires pour aucune défaite en 2026.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé s’il avait encore une marge de progres­sion, le numéro 1 mondial a livré une réponse qui devrait effrayer ses prin­ci­paux rivaux. 

« Il y a toujours une marge de progres­sion. Je vois encore des faiblesses en moi. J’essaie de m’amé­liorer à l’en­traî­ne­ment, d’être meilleur en match. Je m’étais fixé des objec­tifs pour ce tournoi et je les ai parfai­te­ment atteints ; j’en suis très content. Nous devons conti­nuer à progresser, à aller dans la bonne direc­tion. Je veux conserver ce bilan de 12 victoires et 0 défaite. »

Publié le dimanche 22 février 2026 à 18:14

