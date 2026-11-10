Alors que l’édition 2026 de la Laver Cup s’est achevé il y a seulement quelques semaines, son créateur, Roger Federer, n’a pas perdu du temps pour préparer la prochaine, qui aura lieu à Los Angeles.
En effet, le Suisse a déjà re‐signé deux membres éminents de la Team Europe avec Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, qui restent donc fidèles à cette compétition par équipe.
À noter que ce sera la 4e participation d’affilée pour l’Espagnol et déjà la 8e pour l’Allemand en 10 éditions.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.