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Carlos Alcaraz et Alexander Zverev ne lâchent pas Roger Federer

Par
Thomas S
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Alors que l’édi­tion 2026 de la Laver Cup s’est achevé il y a seule­ment quelques semaines, son créa­teur, Roger Federer, n’a pas perdu du temps pour préparer la prochaine, qui aura lieu à Los Angeles.

En effet, le Suisse a déjà re‐signé deux membres éminents de la Team Europe avec Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, qui restent donc fidèles à cette compé­ti­tion par équipe. 

À noter que ce sera la 4e parti­ci­pa­tion d’af­filée pour l’Espagnol et déjà la 8e pour l’Allemand en 10 éditions. 

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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