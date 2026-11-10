Alors que l’édi­tion 2026 de la Laver Cup s’est achevé il y a seule­ment quelques semaines, son créa­teur, Roger Federer, n’a pas perdu du temps pour préparer la prochaine, qui aura lieu à Los Angeles.

En effet, le Suisse a déjà re‐signé deux membres éminents de la Team Europe avec Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, qui restent donc fidèles à cette compé­ti­tion par équipe.

🔵 OFFICIEL : Carlos Alcaraz (4e parti­ci­pa­tion consé­cu­tive) et Alexander Zverev (8e parti­ci­pa­tion) sont CONFIRMÉS pour la Laver Cup 2027 à Los Angeles. 🇺🇸



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À noter que ce sera la 4e parti­ci­pa­tion d’af­filée pour l’Espagnol et déjà la 8e pour l’Allemand en 10 éditions.