Ancien 71e joueur mondial et désormais entraîneur, Claudio Pistolesi a récemment accordé une longue interview à nos confrères italiens de Fanpage.
Et après avoir expliqué que Carlos Alcaraz n’aurait pas dû être en finale de l’Open d’Australie, le technicien italien est revenu sur la grande et belle rivalité entre son jeune compatriote, Jannik Sinner, et l’Espagnol.
« Alcaraz et Sinner ont également deux ans d’écart, comme à l’époque. Et même en termes de style de jeu, ils me rappellent davantage Borg‐McEnroe que Federer‐Nadal. L’un des plus grands regrets de l’histoire du tennis est que Borg ait pris sa retraite à 25 ans. Cette fois‐ci, cependant, je suis sûr que ce ne sera pas le cas. Sinner va essayer de revenir, de s’améliorer encore, de profiter de ces mois où il n’a pas joué l’année dernière pour se rapprocher, voire dépasser, Alcaraz. Il va nous le prouver et se reprendre, il va montrer qui il est en ne se retirant pas comme Borg et en devenant numéro un. Et à ce stade, Alcaraz doit être numéro un mondial : il a remporté trois des quatre derniers Grands Chelems, il n’y a donc pas grand‐chose à dire. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 18:48