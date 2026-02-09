Ancien 71e joueur mondial et désor­mais entraî­neur, Claudio Pistolesi a récem­ment accordé une longue inter­view à nos confrères italiens de Fanpage.

Et après avoir expliqué que Carlos Alcaraz n’au­rait pas dû être en finale de l’Open d’Australie, le tech­ni­cien italien est revenu sur la grande et belle riva­lité entre son jeune compa­triote, Jannik Sinner, et l’Espagnol.

« Alcaraz et Sinner ont égale­ment deux ans d’écart, comme à l’époque. Et même en termes de style de jeu, ils me rappellent davan­tage Borg‐McEnroe que Federer‐Nadal. L’un des plus grands regrets de l’his­toire du tennis est que Borg ait pris sa retraite à 25 ans. Cette fois‐ci, cepen­dant, je suis sûr que ce ne sera pas le cas. Sinner va essayer de revenir, de s’amé­liorer encore, de profiter de ces mois où il n’a pas joué l’année dernière pour se rappro­cher, voire dépasser, Alcaraz. Il va nous le prouver et se reprendre, il va montrer qui il est en ne se reti­rant pas comme Borg et en deve­nant numéro un. Et à ce stade, Alcaraz doit être numéro un mondial : il a remporté trois des quatre derniers Grands Chelems, il n’y a donc pas grand‐chose à dire. »