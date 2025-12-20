Observateur très attentif du circuit et du tennis espagnol, le journaliste José Moron a forcément suivi de très près la séparation entre Carlos Alcaraz et son coach depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero.
Alors qu’on a appris par la presse espagnole que le différend entre le clan de l’actuel numéro 1 mondial et Ferrero serait d’ordre financier et contractuel, notre confrère estime que toute cette affaire pourrait avoir un impact négatif sur le principal intéressé.
A mí una de las cosas que más preocupación me genera es cómo puede afectar esto a Carlitos.— José Morón (@jmgmoron) December 18, 2025
Se ha aireado cosas de dentro, de cómo estaba la relación del padre con Juanki y al final se ha visto forzado a una decisión que él tampoco quería tomar.
Es la primera vez en su carrera… https://t.co/t33Vgw59EF
« L’une des choses qui m’inquiète le plus, c’est l’impact que cela peut avoir sur Carlitos. Des informations internes ont été divulguées, notamment sur la relation entre son père et Juanki, et il a finalement été contraint de prendre une décision qu’il ne souhaitait pas prendre. C’est la première fois de sa carrière qu’il se retrouve dans une situation aussi délicate et il sera essentiel de voir comment il va la gérer. Sinner a connu un moment délicat, bien que pour d’autres raisons, et il en est sorti renforcé. Il est clair que cela marque un tournant dans sa carrière et dans sa vie. Les premières semaines ou les premiers mois seront compliqués, mais j’espère que cela ne l’affectera pas trop et qu’il saura redresser la barre. Il semble bien que si tout continue comme avant, on dira que Ferrero n’était pas si nécessaire, mais si les résultats ne sont pas au rendez‐vous, on dira que Juanki doit revenir. Il n’y aura pas de juste milieu, car c’est ainsi que fonctionne le monde du sport. »
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 13:45