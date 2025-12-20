Observateur très attentif du circuit et du tennis espa­gnol, le jour­na­liste José Moron a forcé­ment suivi de très près la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et son coach depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero.

Alors qu’on a appris par la presse espa­gnole que le diffé­rend entre le clan de l’ac­tuel numéro 1 mondial et Ferrero serait d’ordre finan­cier et contrac­tuel, notre confrère estime que toute cette affaire pour­rait avoir un impact négatif sur le prin­cipal intéressé.

A mí una de las cosas que más preo­cu­pa­ción me genera es cómo puede afectar esto a Carlitos.



Se ha aireado cosas de dentro, de cómo estaba la rela­ción del padre con Juanki y al final se ha visto forzado a una deci­sión que él tampoco quería tomar.



Es la primera vez en su carrera… https://t.co/t33Vgw59EF — José Morón (@jmgmoron) December 18, 2025

« L’une des choses qui m’in­quiète le plus, c’est l’im­pact que cela peut avoir sur Carlitos. Des infor­ma­tions internes ont été divul­guées, notam­ment sur la rela­tion entre son père et Juanki, et il a fina­le­ment été contraint de prendre une déci­sion qu’il ne souhai­tait pas prendre. C’est la première fois de sa carrière qu’il se retrouve dans une situa­tion aussi déli­cate et il sera essen­tiel de voir comment il va la gérer. Sinner a connu un moment délicat, bien que pour d’autres raisons, et il en est sorti renforcé. Il est clair que cela marque un tour­nant dans sa carrière et dans sa vie. Les premières semaines ou les premiers mois seront compli­qués, mais j’es­père que cela ne l’af­fec­tera pas trop et qu’il saura redresser la barre. Il semble bien que si tout continue comme avant, on dira que Ferrero n’était pas si néces­saire, mais si les résul­tats ne sont pas au rendez‐vous, on dira que Juanki doit revenir. Il n’y aura pas de juste milieu, car c’est ainsi que fonc­tionne le monde du sport. »