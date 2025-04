Au cours d’une récente inter­view accordée à la chaîne Youtube de la marque fran­çaise, Louis Vuitton, l’un de ses spon­sors, Carlos Alcaraz n’a pas hésité à faire son auto­cri­tique concer­nant sa manière de jouer, notam­ment dans les moments importants.

Et selon lui, jouer à l’ins­tinct n’est pas forcé­ment la solution.

« Il faut accepter qu’on ne jouera pas toujours bien et persé­vérer. Il faut affronter l’ad­ver­sité et se battre pour atteindre les objec­tifs les plus diffi­ciles. Mon truc, c’est de copier ce que les meilleurs de l’his­toire ont toujours fait. Il m’est arrivé de baisser l’in­ten­sité et de perdre un match alors que je me sens bien. J’en ai beau­coup appris. Je pense que je me fie souvent à mon instinct dans les moments impor­tants, je fais ce que je ressens, et ce n’est pas forcé­ment une bonne chose. Il faudrait peut‐être adopter une stratégie. »