C’est l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de ces dernières heures : le forfait de Carlos Alcaraz pour le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).

Un coup dur pour l’Espagnol qui espé­rait effec­tuer son grand retour à cette occa­sion et prendre un peu de rythme avant l’US Open (du 30 août au 13 septembre).

Forcément inter­pellé par cette nouvelle, l’an­cien joueur italien n’a pas hésité à se moquer de ceux qui voyaient déjà Carlitos au top de sa forme.

Con 10’’ di filmato avevano giudi­cato Alcaraz in buona forma e pronto al rientro. Talmente pronto che ha dovuto cancel­larsi da Cincy. — paolo berto­lucci (@paolobertolucci) August 5, 2026

« Sur la base d’une vidéo de 10 secondes, ils avaient estimé qu’Alcaraz était en bonne forme et prêt à faire son retour. Tellement prêt qu’il a dû se retirer du tournoi de Cincinnati », a écrit avec ironie l’an­cien 12e joueur mondial sur son compte Twitter.