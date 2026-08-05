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Carlos Alcaraz forfait, Paolo Bertolucci se gausse : « Il est telle­ment prêt qu’il a dû se retirer du tournoi de Cincinnati »

Par
Thomas S
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C’est l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de ces dernières heures : le forfait de Carlos Alcaraz pour le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août). 

Un coup dur pour l’Espagnol qui espé­rait effec­tuer son grand retour à cette occa­sion et prendre un peu de rythme avant l’US Open (du 30 août au 13 septembre). 

Forcément inter­pellé par cette nouvelle, l’an­cien joueur italien n’a pas hésité à se moquer de ceux qui voyaient déjà Carlitos au top de sa forme. 

« Sur la base d’une vidéo de 10 secondes, ils avaient estimé qu’Alcaraz était en bonne forme et prêt à faire son retour. Tellement prêt qu’il a dû se retirer du tournoi de Cincinnati », a écrit avec ironie l’an­cien 12e joueur mondial sur son compte Twitter. 

Publié le mercredi 5 août 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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