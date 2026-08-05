C’est l’information principale de ces dernières heures : le forfait de Carlos Alcaraz pour le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).
Un coup dur pour l’Espagnol qui espérait effectuer son grand retour à cette occasion et prendre un peu de rythme avant l’US Open (du 30 août au 13 septembre).
Forcément interpellé par cette nouvelle, l’ancien joueur italien n’a pas hésité à se moquer de ceux qui voyaient déjà Carlitos au top de sa forme.
Con 10’’ di filmato avevano giudicato Alcaraz in buona forma e pronto al rientro. Talmente pronto che ha dovuto cancellarsi da Cincy.— paolo bertolucci (@paolobertolucci) August 5, 2026
« Sur la base d’une vidéo de 10 secondes, ils avaient estimé qu’Alcaraz était en bonne forme et prêt à faire son retour. Tellement prêt qu’il a dû se retirer du tournoi de Cincinnati », a écrit avec ironie l’ancien 12e joueur mondial sur son compte Twitter.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 12:12