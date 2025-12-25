Après les interviews données par Juan Carlos Ferrero à Marca ou encore la RTVE, il était évident que le père de Carlos n’allait pas rester les bras croisés.
Il a livré sa réaction à l’agence de presse EFE.
Les mots qu’il a prononcés laissent sous entendre que ce « dossier » est plus complexe que tout ce que l’on a pu lire. Il reste que ce n’est pas une vraie attaque contre l’ancien coach, mais ce n’est pas non plus un signe de paix entre les deux clans.
« Chacun est libre de donner son avis en fonction de ce qu’il sait », voilà la phrase clé prononcée par papa Alcaraz. Cela laisse donc croire que Juan Carlos ne sait pas tout…
Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 12:41