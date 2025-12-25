AccueilATPCarlos Alcaraz Gonzalez, le papa de Carlitos, répond à Ferrero : "Chacun...
ATP

Carlos Alcaraz Gonzalez, le papa de Carlitos, répond à Ferrero : « Chacun est libre de donner son avis en fonc­tion de ce qu’il sait »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

16478

Après les inter­views données par Juan Carlos Ferrero à Marca ou encore la RTVE, il était évident que le père de Carlos n’al­lait pas rester les bras croisés.

Il a livré sa réac­tion à l’agence de presse EFE. 

Les mots qu’il a prononcés laissent sous entendre que ce « dossier » est plus complexe que tout ce que l’on a pu lire. Il reste que ce n’est pas une vraie attaque contre l’an­cien coach, mais ce n’est pas non plus un signe de paix entre les deux clans.

« Chacun est libre de donner son avis en fonc­tion de ce qu’il sait », voilà la phrase clé prononcée par papa Alcaraz. Cela laisse donc croire que Juan Carlos ne sait pas tout… 

Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 12:41

Article précédent
Andy Roddick au sujet de la saison 2025 de Djokovic : « Il était comme un joueur de tennis à temps partiel qui est resté le troi­sième meilleur joueur mondial. C’est une blague. C’est telle­ment impressionnant »
Article suivant
Tsitsipas, joueur iconique de chez Wilson, change de « crèmerie »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.