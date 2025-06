Au cours d’une récente conver­sa­tion entre Carlos Alcaraz, son frère et son père, ce dernier a raconté une anec­dote assez révé­la­trice de l’envie débor­dante et insa­tiable de son fils pour le tennis, et ce, dès son plus jeune âge.

« Il n’y avait aucun moyen de l’éloi­gner de là. J’étais déjà fatigué et prêt à rentrer à la maison après avoir travaillé toute la journée, et Carlos me suppliait : Joue avec moi, ici, sur le mur ! Il était déjà plus de 9 heures et je disais : ‘D’accord, mais seule­ment 20 minutes’. Et après 20 minutes, nous passions 30 minutes de plus, et il en voulait toujours plus. Et c’est moi qui disais : ‘Ça ne peut plus durer, le dîner est prêt et nous devons rentrer à la maison’. Et il se remet­tait à pleurer », a déclaré Carlos Alcaraz Gonzalez dans un petit docu­men­taire diffusé par Rolex, le sponsor prin­cipal du récent vain­queur de Roland‐Garros.