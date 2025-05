Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Rome, dont les propos sont rapportés par Punto de Break, Carlos Alcaraz a évoqué son chan­ge­ment d’état d’esprit.

« Honnêtement, je me sens complè­te­ment diffé­rent aujourd’hui. J’aborde les matchs diffé­rem­ment, et j’en suis très fier. J’ai retrouvé le bon chemin. Avant, pendant les matchs, j’étais très nerveux, je n’ar­ri­vais pas à contrôler mes émotions aussi bien qu’au­jourd’hui. Je me concen­trais sur des choses qui n’avaient pas d’im­por­tance, sur les résul­tats, sur le fait que je devais gagner. Maintenant, j’aborde les choses d’une manière complè­te­ment diffé­rente. Je suis heureux et fier de ce que je vis actuellement. »