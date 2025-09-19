Avant le début de la Laver Cup à San Francisco, où il va défendre les couleurs de la Team Europe, Carlos Alcaraz a expliqué ce qui avait fait la différence entre lui et d’autres joueurs meilleurs que lui chez les juniors.
« Pour être honnête, je ne savais pas (qu’il se retrouverait dans cette position à 22 ans, ndlr). Quand j’avais 13 ou 14 ans, beaucoup de joueurs étaient meilleurs que moi. Beaucoup de joueurs ont accompli plus que moi. Mais pour moi, le tennis était tout. C’était ma vie. Je me suis simplement dit que je devais au moins essayer. Je voulais juste essayer de devenir professionnel. »
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 13:54