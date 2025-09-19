Avant le début de la Laver Cup à San Francisco, où il va défendre les couleurs de la Team Europe, Carlos Alcaraz a expliqué ce qui avait fait la diffé­rence entre lui et d’autres joueurs meilleurs que lui chez les juniors.

« Pour être honnête, je ne savais pas (qu’il se retrou­ve­rait dans cette posi­tion à 22 ans, ndlr). Quand j’avais 13 ou 14 ans, beau­coup de joueurs étaient meilleurs que moi. Beaucoup de joueurs ont accompli plus que moi. Mais pour moi, le tennis était tout. C’était ma vie. Je me suis simple­ment dit que je devais au moins essayer. Je voulais juste essayer de devenir professionnel. »