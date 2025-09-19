AccueilATPCarlos Alcaraz : "Honnêtement, quand j'avais 13 ou 14 ans, beaucoup de...
ATP

Carlos Alcaraz : « Honnêtement, quand j’avais 13 ou 14 ans, beau­coup de joueurs étaient meilleurs que moi. Mais pour moi, le tennis était tout. C’était ma vie »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

396

Avant le début de la Laver Cup à San Francisco, où il va défendre les couleurs de la Team Europe, Carlos Alcaraz a expliqué ce qui avait fait la diffé­rence entre lui et d’autres joueurs meilleurs que lui chez les juniors. 

« Pour être honnête, je ne savais pas (qu’il se retrou­ve­rait dans cette posi­tion à 22 ans, ndlr). Quand j’avais 13 ou 14 ans, beau­coup de joueurs étaient meilleurs que moi. Beaucoup de joueurs ont accompli plus que moi. Mais pour moi, le tennis était tout. C’était ma vie. Je me suis simple­ment dit que je devais au moins essayer. Je voulais juste essayer de devenir professionnel. »

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 13:54

Article précédent
En grande diffi­culté, Tsitsipas aurait pris une déci­sion importante !
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.