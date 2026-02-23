Toujours invaincu en 2026 après ses titres à l’Open d’Australie et sur l’ATP 500 de Doha, Carlos Alcaraz refuse de s’enflammer même s’il est conscient d’envoyer des messages importants à ses principaux rivaux et concurrents.
Interrogé par nos confrères de Marca après le 26e titre de sa carrière décroché au Qatar, l’actuel numéro 1 mondial a justement évoqué l’impact que ses récentes performances pourraient avoir sur les autres joueurs du circuit.
« Il est possible que beaucoup de mes rivaux me voient comme quelqu’un d’imbattable en ce moment. D’autres, en revanche, ne partagent pas cet avis et me considèrent comme une cible prioritaire. La maturité que nous avons acquise, sur et en dehors du court, est très positive. Mentalement, je progresse. Le fait que les joueurs regardent ou suivent des tournois comme celui‐ci ou l’Open d’Australie depuis chez eux leur fait aussi réaliser : ‘Waouh, Carlitos joue à un niveau exceptionnel et sa gestion des situations est impressionnante’. En prévision d’éventuels matchs contre eux, ils pourraient se dire que ce sera plus difficile. »
Publié le lundi 23 février 2026 à 18:45