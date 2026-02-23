AccueilATPCarlos Alcaraz : "Il est possible que beaucoup de mes rivaux me...
Carlos Alcaraz : « Il est possible que beau­coup de mes rivaux me voient comme quel­qu’un d’im­bat­table en ce moment. D’autres ne partagent pas cet avis et me consi­dèrent comme une cible prioritaire »

Toujours invaincu en 2026 après ses titres à l’Open d’Australie et sur l’ATP 500 de Doha, Carlos Alcaraz refuse de s’en­flammer même s’il est conscient d’en­voyer des messages impor­tants à ses prin­ci­paux rivaux et concurrents. 

Interrogé par nos confrères de Marca après le 26e titre de sa carrière décroché au Qatar, l’ac­tuel numéro 1 mondial a juste­ment évoqué l’im­pact que ses récentes perfor­mances pour­raient avoir sur les autres joueurs du circuit. 

« Il est possible que beau­coup de mes rivaux me voient comme quel­qu’un d’im­bat­table en ce moment. D’autres, en revanche, ne partagent pas cet avis et me consi­dèrent comme une cible prio­ri­taire. La matu­rité que nous avons acquise, sur et en dehors du court, est très posi­tive. Mentalement, je progresse. Le fait que les joueurs regardent ou suivent des tour­nois comme celui‐ci ou l’Open d’Australie depuis chez eux leur fait aussi réaliser : ‘Waouh, Carlitos joue à un niveau excep­tionnel et sa gestion des situa­tions est impres­sion­nante’. En prévi­sion d’éven­tuels matchs contre eux, ils pour­raient se dire que ce sera plus difficile. »

