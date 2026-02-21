« C’est étrange, mais pas si surpre­nant », a déclaré Carlos Alcaraz à propos de la défaite de Jannik Sinner face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.

Qualifié pour la finale où il retrou­vera ce samedi le Français, Arthur Fils, le numéro 1 mondial a reconnu que la défaite de son grand rival allait lui permettre d’aborder les prochains tour­nois avec plus de séré­nité, notam­ment concer­nant le classement.

« Moins de pres­sion sans Sinner en finale ? Je ne dirais pas ça. Comme je l’ai dit, Fils et Mensik sont tous deux des joueurs qui, lors­qu’ils sont au meilleur de leur forme, peuvent sans aucun doute figurer parmi les meilleurs au monde. Il est vrai qu’avec la défaite de Sinner, la marge est peut‐être un peu plus grande pour moi. Cela peut me donner un peu plus de tran­quillité ou de confiance pour les prochains tour­nois. Car l’un de mes objec­tifs est d’être le plus haut possible au clas­se­ment pendant le plus long­temps possible, et chaque détail compte. »