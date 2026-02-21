« C’est étrange, mais pas si surprenant », a déclaré Carlos Alcaraz à propos de la défaite de Jannik Sinner face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.
Qualifié pour la finale où il retrouvera ce samedi le Français, Arthur Fils, le numéro 1 mondial a reconnu que la défaite de son grand rival allait lui permettre d’aborder les prochains tournois avec plus de sérénité, notamment concernant le classement.
« Moins de pression sans Sinner en finale ? Je ne dirais pas ça. Comme je l’ai dit, Fils et Mensik sont tous deux des joueurs qui, lorsqu’ils sont au meilleur de leur forme, peuvent sans aucun doute figurer parmi les meilleurs au monde. Il est vrai qu’avec la défaite de Sinner, la marge est peut‐être un peu plus grande pour moi. Cela peut me donner un peu plus de tranquillité ou de confiance pour les prochains tournois. Car l’un de mes objectifs est d’être le plus haut possible au classement pendant le plus longtemps possible, et chaque détail compte. »
Publié le samedi 21 février 2026 à 14:55