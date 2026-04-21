Contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid en raison d’une blessure au poignet, Carlos Alcaraz n’en était pas moins présent dans la capitale espagnole afin d’assister à la cérémonie des Laureus Awards.
Et après avoir été nommé sportif de l’année, alors qu’il était en concurrence avec Jannik Sinner, Ousmane Dembélé, Marc Marquez, Tadej Pogacar et Mondo Duplantis, l’Espagnol a accompagné cette bonne nouvelle d’une déclaration inquiétante.
« J’ai une longue carrière devant moi. Forcer pour Roland‐Garros pourrait me pénaliser énormément à l’avenir. Nous verrons ce que révèlent les examens. Mais je préfère revenir un peu plus tard plutôt que de me précipiter. Il faut prendre soin de soi car la carrière d’un joueur de tennis peut être très longue », a déclaré Carlos Alcaraz qui évoque clairement la possibilité de ne pas participer à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où il est tenant du titre.
Carlos Alcaraz on the possibility of missing Roland Garros— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 20, 2026
“I have a long career ahead of me. Forcing for Roland‐Garros could penalize me enormously in the future”
“We’ll see what the exams show. But I prefer to come back a bit later rather than rush.” pic.twitter.com/X0DjdugXmc
A suivre…
Publié le mardi 21 avril 2026 à 08:05