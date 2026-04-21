Contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid en raison d’une bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz n’en était pas moins présent dans la capi­tale espa­gnole afin d’assister à la céré­monie des Laureus Awards.

Et après avoir été nommé sportif de l’année, alors qu’il était en concur­rence avec Jannik Sinner, Ousmane Dembélé, Marc Marquez, Tadej Pogacar et Mondo Duplantis, l’Espagnol a accom­pagné cette bonne nouvelle d’une décla­ra­tion inquiétante.

« J’ai une longue carrière devant moi. Forcer pour Roland‐Garros pour­rait me péna­liser énor­mé­ment à l’avenir. Nous verrons ce que révèlent les examens. Mais je préfère revenir un peu plus tard plutôt que de me préci­piter. Il faut prendre soin de soi car la carrière d’un joueur de tennis peut être très longue », a déclaré Carlos Alcaraz qui évoque clai­re­ment la possi­bi­lité de ne pas parti­ciper à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où il est tenant du titre.

Carlos Alcaraz on the possi­bi­lity of missing Roland Garros



“I have a long career ahead of me. Forcing for Roland‐Garros could pena­lize me enor­mously in the future”



“We’ll see what the exams show. But I prefer to come back a bit later rather than rush.” pic.twitter.com/X0DjdugXmc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 20, 2026

A suivre…