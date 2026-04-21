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Carlos Alcaraz inquiète forte­ment : « Forcer pour Roland‐Garros pour­rait me péna­liser énor­mé­ment à l’avenir… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid en raison d’une bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz n’en était pas moins présent dans la capi­tale espa­gnole afin d’assister à la céré­monie des Laureus Awards.

Et après avoir été nommé sportif de l’année, alors qu’il était en concur­rence avec Jannik Sinner, Ousmane Dembélé, Marc Marquez, Tadej Pogacar et Mondo Duplantis, l’Espagnol a accom­pagné cette bonne nouvelle d’une décla­ra­tion inquiétante. 

« J’ai une longue carrière devant moi. Forcer pour Roland‐Garros pour­rait me péna­liser énor­mé­ment à l’avenir. Nous verrons ce que révèlent les examens. Mais je préfère revenir un peu plus tard plutôt que de me préci­piter. Il faut prendre soin de soi car la carrière d’un joueur de tennis peut être très longue », a déclaré Carlos Alcaraz qui évoque clai­re­ment la possi­bi­lité de ne pas parti­ciper à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où il est tenant du titre. 

A suivre…

Publié le mardi 21 avril 2026 à 08:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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