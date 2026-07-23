« Le tenant du titre en simple messieurs, Carlos Alcaraz, tentera de remporter son troi­sième titre à l’US Open », a écrit il y a quelques heures l’or­ga­ni­sa­tion de l’US Open après l’an­nonce de sa liste des parti­ci­pants pour l’édi­tion 2026, qui aura lieu du 30 août au 13 septembre.

Si cela sonne norma­le­ment comme une bonne nouvelle pour l’Espagnol, blessé et absent depuis le 15 avril dernier, nos confrères de la presse espa­gnole ont tenu à tempérer certaines ardeurs en donnant des infor­ma­tions fraîches à propos de leur compatriote.

Et s’il doit norma­le­ment revenir à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), l’ac­tuel 3e joueur mondial n’est même pas sûr de pouvoir y parti­ciper, selon le journal, La Verdad.

« Il devrait se rendre au Masters 1000 de Cincinnati dans l’in­ten­tion d’y parti­ciper, même si sa présence n’est pas garantie et que, s’il joue, ce ne sera pas néces­sai­re­ment au meilleur de sa forme physique », a écrit le quoti­dien ibérique.

Et autant dire qu’en cas de forfait de Carlitos pour son tournoi de reprise, sa parti­ci­pa­tion au dernier Grand Chelem de la saison serait tota­le­ment remise en question.