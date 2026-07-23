« Le tenant du titre en simple messieurs, Carlos Alcaraz, tentera de remporter son troisième titre à l’US Open », a écrit il y a quelques heures l’organisation de l’US Open après l’annonce de sa liste des participants pour l’édition 2026, qui aura lieu du 30 août au 13 septembre.
Si cela sonne normalement comme une bonne nouvelle pour l’Espagnol, blessé et absent depuis le 15 avril dernier, nos confrères de la presse espagnole ont tenu à tempérer certaines ardeurs en donnant des informations fraîches à propos de leur compatriote.
Et s’il doit normalement revenir à la compétition à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), l’actuel 3e joueur mondial n’est même pas sûr de pouvoir y participer, selon le journal, La Verdad.
« Il devrait se rendre au Masters 1000 de Cincinnati dans l’intention d’y participer, même si sa présence n’est pas garantie et que, s’il joue, ce ne sera pas nécessairement au meilleur de sa forme physique », a écrit le quotidien ibérique.
Et autant dire qu’en cas de forfait de Carlitos pour son tournoi de reprise, sa participation au dernier Grand Chelem de la saison serait totalement remise en question.
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 15:48