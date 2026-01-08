L’ancienne joueuse allemand qui gère un podcast avait donc un invité spéciale, il s’agissait de Carlos Alcaraz. Et comme Andrea suit de près l’actualité du circuit, les questions étaient forcément pertinentes. Quand elle a voulu savoir comment Carlos avait réglé son souci de constance, l’Espagnol n’a parlé que de travail.
« Tout d’abord, mieux me connaître moi‐même. Je pense que c’est vraiment important — se connaître soi‐même, savoir de quoi vous avez besoin sur et en dehors du court, si vous avez besoin de plus d’heures ou de moins d’heures, si vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous détend en dehors du court. Ensuite, quand vous entrez sur le court, c’est bien mieux, les vibes sont bien meilleures. Je pense que cette année, j’ai mieux appris à me connaître. J’ai apporté quelques changements en dehors du court qui m’ont beaucoup aidé à rester détendu, à rester calme, à penser que les choses sont plus claires et, évidemment, je travaille beaucoup. Et vraiment dur. Je pense qu’il n’y a pas de secret. Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. »
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 08:45