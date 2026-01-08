L’ancienne joueuse alle­mand qui gère un podcast avait donc un invité spéciale, il s’agis­sait de Carlos Alcaraz. Et comme Andrea suit de près l’ac­tua­lité du circuit, les ques­tions étaient forcé­ment perti­nentes. Quand elle a voulu savoir comment Carlos avait réglé son souci de constance, l’Espagnol n’a parlé que de travail.

« Tout d’abord, mieux me connaître moi‐même. Je pense que c’est vrai­ment impor­tant — se connaître soi‐même, savoir de quoi vous avez besoin sur et en dehors du court, si vous avez besoin de plus d’heures ou de moins d’heures, si vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous détend en dehors du court. Ensuite, quand vous entrez sur le court, c’est bien mieux, les vibes sont bien meilleures. Je pense que cette année, j’ai mieux appris à me connaître. J’ai apporté quelques chan­ge­ments en dehors du court qui m’ont beau­coup aidé à rester détendu, à rester calme, à penser que les choses sont plus claires et, évidem­ment, je travaille beau­coup. Et vrai­ment dur. Je pense qu’il n’y a pas de secret. Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. »