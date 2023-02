Déjà titré pour son tournoi de reprise après quatre mois d’ab­sence suite à deux bles­sures, la première en novembre et la deuxième début janvier, Carlos Alcaraz, lors de sa confé­rence de presse d’après match à Buenos Aires, a fait une curieuse et honnête confidence.

« La semaine a été bonne. J’ai commencé en jouant bien mais j’avais de la marge pour m’amé­liorer. À partir des quarts de finale, c’était comme si je ne m’étais pas arrêté de jouer. Je me sentais très bien aussi bien en termes de niveau de tennis, que menta­le­ment et physi­que­ment. J’ai retiré beau­coup de choses posi­tives de ce tournoi. J’ai eu des ennuis pendant des mois. Je n’ai pas fait les bonnes choses en dehors du court et je me suis senti coupable après ma bles­sure (à l’en­traî­ne­ment juste avant l’Open d’Australie, ndlr). Ce n’était pas facile. Venir ici jouer mon premier tournoi en quatre mois et aller cher­cher mon premier titre depuis l’US Open, c’est un moment vrai­ment spécial pour moi. »