Avant d’affronter et de battre Jannik Sinner dans un match exhibition particulièrement lucratif disputé à Séoul, en Corée du Sud, Carlos Alcaraz était de passage en conférence de presse où il a notamment évoqué le coup le plus sous‐estimé de son jeu.
« Je pense que mon revers est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Tout le monde se concentre sur le coup droit, qui est plus explosif, et le revers passe au second plan, mais je ne pense pas qu’il soit si mauvais. Je dirais donc que mon coup le plus sous‐estimé est le revers. »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 18:51