Carlos Alcaraz : « Je dirais que mon coup le plus sous‐estimé est celui‐ci »

Avant d’af­fronter et de battre Jannik Sinner dans un match exhi­bi­tion parti­cu­liè­re­ment lucratif disputé à Séoul, en Corée du Sud, Carlos Alcaraz était de passage en confé­rence de presse où il a notam­ment évoqué le coup le plus sous‐estimé de son jeu. 

« Je pense que mon revers est quelque chose dont on ne parle pas beau­coup. Tout le monde se concentre sur le coup droit, qui est plus explosif, et le revers passe au second plan, mais je ne pense pas qu’il soit si mauvais. Je dirais donc que mon coup le plus sous‐estimé est le revers. »

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 18:51

