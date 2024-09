Carlos a réussi sa campagne de Coupe Davis et aussi celle de la Laver Cup. Logiquement il ne devrait pas jouer ce dimanche même s’il a expliqué être à la dispo­si­tion du capi­taine Björn Borg. Après sa victoire face à Shelton, l’Espagnol a dressé un petit bilan de sa saison où comme il le dit, il a fina­le­ment beau­coup joué.

« Dieu merci, je joue beau­coup de matchs et la vérité est qu’à la fin, dans certains tour­nois, ça devient ennuyeux. Je n’ou­blie pas non plus que je suis jeune, j’ai 21 ans et je vais apprendre de ce genre de situa­tions, qui sont nouvelles pour moi. Je dois progres­si­ve­ment apprendre à me connaître, ce dont j’ai besoin, ce dont je n’ai pas besoin, ce qui est bon pour moi, ce qui ne l’est pas. Et petit à petit, s’améliorer et mûrir. Ces tour­nois, dans lesquels je ne suis pas seul et j’ai mon équipe autour de moi, comme la Coupe Davis, quand je jouais avec l’Espagne, avec Bautista, avec Marcel, avec Pablo, avec Pedro, toujours là derrière moi, sont très bons pour moi surtout pour récu­pérer la confiance ».