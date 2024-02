Carlos Alcaraz est la figure de proue de la prochaine Laver Cup, qui se dérou­lera du 20 au 22 septembre à Berlin.

L’Espagnol a d’ailleurs été très récem­ment rejoint par deux autres grands noms : Daniil Medvedev et Alexander Zverev.

Pour sa première parti­ci­pa­tion à la Laver Cup, le jeune Espagnol semble assez excité, comme le montre une vidéo postée sur le compte X offi­ciel de la compé­ti­tion, et dans laquelle il explique ce qu’il aime le plus dans cette façon de jouer au tennis, notam­ment un moment qui l’a marqué, lorsque Rafael Nadal et Roger Federer se sont trans­formés en entraî­neurs l’es­pace d’un instant, pour donner des conseils à Fabio Fognini.

Carlos Alcaraz is looking forward to his rivals beco­ming his team­mates during Laver Cup Berlin 2024. pic.twitter.com/UmaOGafhA6 — Laver Cup (@LaverCup) February 8, 2024

« J’adore quand les joueurs deviennent des entraî­neurs et parlent à leurs propres coéqui­piers en plein match. Je me souviens quand Rafa et Roger l’ont fait avec Fognini, c’était génial. Voir cette partie est fantas­tique, à la fois pour les joueurs eux‐mêmes et pour les spec­ta­teurs. Jouer ensemble du même côté du terrain, partager des moments à l’ex­té­rieur que l’on n’a pas l’oc­ca­sion de partager norma­le­ment… c’est super. »

Le numéro 2 mondial tentera de mener la Team Europe à la victoire, après la lourde défaite (13 points à 2) en 2023.