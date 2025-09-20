Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de la Laver Cup, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur son rôle d’am­bas­sa­deur du tennis suite à la fin du Big 3. Et l’Espagnol a refusé d’as­sumer l’en­tière respon­sa­bi­lité de cette lourde tâche.

« Je ne me consi­dère pas comme le meilleur ambas­sa­deur du tennis, et je ne ressens aucune pres­sion à l’être. Je pense que nous tous, joueurs de tennis en général, sommes des ambas­sa­deurs du tennis, simple­ment en contri­buant à l’ex­cel­lence du tennis et en encou­ra­geant les gens à le regarder. Évidemment, je me donne toujours à fond à chaque match. J’aime jouer au tennis. C’est pour­quoi je joue avec autant de joie et de sourire. J’aime frapper de bons coups, faire de bons points, et j’es­saie de le montrer en match. »