Lors de son passage en conférence de presse avant le début de la Laver Cup, Carlos Alcaraz a été interrogé sur son rôle d’ambassadeur du tennis suite à la fin du Big 3. Et l’Espagnol a refusé d’assumer l’entière responsabilité de cette lourde tâche.
« Je ne me considère pas comme le meilleur ambassadeur du tennis, et je ne ressens aucune pression à l’être. Je pense que nous tous, joueurs de tennis en général, sommes des ambassadeurs du tennis, simplement en contribuant à l’excellence du tennis et en encourageant les gens à le regarder. Évidemment, je me donne toujours à fond à chaque match. J’aime jouer au tennis. C’est pourquoi je joue avec autant de joie et de sourire. J’aime frapper de bons coups, faire de bons points, et j’essaie de le montrer en match. »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 18:45