De passage ce mercredi dans l’émis­sion C à Vous sur France 5 où il est notam­ment revenu sur les inon­da­tions meur­trières en Espagne, Carlos Alcaraz a égale­ment été inter­rogé sur la retraite de Rafael Nadal qui aura lieu à l’oc­ca­sion des phases finales de la Coupe Davis fin novembre.

Et le protégé de Juan Carlos Ferrero refuse de se consi­dérer comme le succes­seur de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« La retraite de Rafa est une peine pour le sport espa­gnol, pour le sport en général, pour moi aussi. J’ai grandi en regar­dant Rafa, c’est l’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles j’ai voulu devenir un joueur de tennis profes­sionnel. Je lui suis très recon­nais­sant, mais je ne me vois pas comme la relève de Nadal, c’est peine perdue vu tout ce qu’il a fait pour le sport et le tennis en Espagne. Nous allons essayer de profiter de son dernier tournoi, et nous verrons ce qui m’ar­ri­vera à l’avenir. »