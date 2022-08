Carlos Alcaraz : « Je ne pense pas que moi et les autres jeunes puissions répéter ce qui a été fait par Federer, Nadal et Djokovic »

Interrogé en marge du tournoi de Montréal où il est un des favoris, Carlos Alcaraz a confirmé qu’il ne pensait pas que lui et ses collègues allaient pouvoir écrire l’his­toire de ce sport comme l’a fait précé­dem­ment le Big 3.

« Je ne pense pas que nous arri­ve­rons à les imiter. Ce n’est pas un manque de confiance dans mes capa­cités ou celles de mes collègues, mais je ne pense pas que moi et les autres jeunes puis­sions répéter ce qui a été fait par Federer, Nadal et Djokovic. Nous parlons d’un exploit impos­sible et ce n’est pas dans mes pensées en ce moment. Je préfère garder ma tête et mes pieds ferme­ment ancrés dans le présent. »