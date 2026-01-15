Après sa victoire contre Alex de Minaur lors d’un match d’exhibition à trois jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Carlos Alcaraz a évoqué son travail durant l’intersaison, marquée par sa séparation avec Juan Carlos Ferrero. Des propos relayés par Punto de Break :
« Je ne peux pas vous dire quel était l’objectif principal de ma pré‐saison, car mes adversaires sont à l’affût. Il faut faire attention à tous ses adversaires, tous les joueurs sont prêts à travailler dur pour réaliser de grandes choses, donc il faut s’y préparer. En ce qui me concerne, j’ai déjà dit plusieurs fois certaines choses. Je dois rester concentré, ne pas perdre mon attention pendant les matchs ou même pendant les tournois. Je dois améliorer certains aspects en dehors du court par rapport à la situation actuelle. C’est quelque chose qui vous aide beaucoup lorsque vous entrez sur le court pour donner le meilleur de vous‐même. Je travaille beaucoup pour être heureux, bien me comporter et être positif. Ce sont des choses que les gens pensent peut‐être peu importantes, mais pour moi et dans le tennis, c’est fondamental. »
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 12:14