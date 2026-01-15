Après sa victoire contre Alex de Minaur lors d’un match d’ex­hi­bi­tion à trois jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Carlos Alcaraz a évoqué son travail durant l’in­ter­saison, marquée par sa sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero. Des propos relayés par Punto de Break :

« Je ne peux pas vous dire quel était l’ob­jectif prin­cipal de ma pré‐saison, car mes adver­saires sont à l’affût. Il faut faire atten­tion à tous ses adver­saires, tous les joueurs sont prêts à travailler dur pour réaliser de grandes choses, donc il faut s’y préparer. En ce qui me concerne, j’ai déjà dit plusieurs fois certaines choses. Je dois rester concentré, ne pas perdre mon atten­tion pendant les matchs ou même pendant les tour­nois. Je dois améliorer certains aspects en dehors du court par rapport à la situa­tion actuelle. C’est quelque chose qui vous aide beau­coup lorsque vous entrez sur le court pour donner le meilleur de vous‐même. Je travaille beau­coup pour être heureux, bien me comporter et être positif. Ce sont des choses que les gens pensent peut‐être peu impor­tantes, mais pour moi et dans le tennis, c’est fondamental. »