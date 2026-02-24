Si Carlos Alcaraz semble totalement épanoui sur le court depuis le début de la saison, il n’est peut‐être jamais heureux que lorsqu’il est à la maison, entouré de ses parents et de sa famille.
Interrogé par nos confrères de Marca suite à son titre décroché sur l’ATP 500 de Doha, le numéro 1 mondial, qui se reposera une semaine chez lui avant de se rendre dimanche prochain, le 1er mars, à Indian Wells, a fait part de son enthousiasme à l’idée de souffler un peu.
« Gagner donne beaucoup de confiance, mais ce sont ces petites pauses entre les tournois qui me font vraiment du bien. Rentrer chez moi une semaine, même si ce n’est que pour m’entraîner ou prendre quelques jours de repos… Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais être à la maison me calme, me détend, et me permet d’apprécier un peu plus chaque tournoi, et surtout chaque titre. Des événements spéciaux m’attendent, on verra bien. Pour l’instant, profitons du Doha Falcon, qui est magnifique. »
