Si Carlos Alcaraz semble tota­le­ment épanoui sur le court depuis le début de la saison, il n’est peut‐être jamais heureux que lors­qu’il est à la maison, entouré de ses parents et de sa famille.

Interrogé par nos confrères de Marca suite à son titre décroché sur l’ATP 500 de Doha, le numéro 1 mondial, qui se repo­sera une semaine chez lui avant de se rendre dimanche prochain, le 1er mars, à Indian Wells, a fait part de son enthou­siasme à l’idée de souf­fler un peu.

« Gagner donne beau­coup de confiance, mais ce sont ces petites pauses entre les tour­nois qui me font vrai­ment du bien. Rentrer chez moi une semaine, même si ce n’est que pour m’en­traîner ou prendre quelques jours de repos… Je ne sais pas encore exac­te­ment ce que je vais faire, mais être à la maison me calme, me détend, et me permet d’ap­pré­cier un peu plus chaque tournoi, et surtout chaque titre. Des événe­ments spéciaux m’at­tendent, on verra bien. Pour l’ins­tant, profi­tons du Doha Falcon, qui est magnifique. »